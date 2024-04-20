أطعمة غنية البوتاسيوم تحميك من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

لحماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، تحتاج إلى الحفاظ على مستويات كافية من البوتاسيوم في الدم، وإليك الأطعمة الغنية بهذا المعدن.

يعتبر البوتاسيوم أحد أهم المعادن الكبيرة لجسم الإنسان؛ فهو يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20%، كما أظهرت الدراسات المختلفة، وهو ثالث أكثر المعادن وفرة في الجسم، حيث ينظم السوائل المختلفة وتقلصات العضلات ونقل الإشارات العصبية، والأطعمة المصنعة منخفضة في البوتاسيوم، وكلما قل البوتاسيوم في جسمك، زاد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الأفوكادو

هذه الفواكه الغريبة محملة بالدهون الصحية وتعتبر مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم والفولات وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الذي تم تشخيصه بالفعل، فتأكد من تضمين الأفوكادو في نظامك الغذائي.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة أو البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، ولكنها تحتوي أيضًا على الكربوهيدرات المعقدة والألياف ويتجاهل الكثير من الناس البطاطا الحلوة بشكل غير عادل، على الرغم من أن مذاقها جيد جدًا وصحية في كثير من النواحي.

السبانخ

خضروات صحية أخرى متاحة على نطاق واسع على مدار السنة السبانخ غنية بالبوتاسيوم وفيتامين أ والمغنيسيوم. إضافة رائعة للسلطات أو كبديل للطبق الجانبي.

البطيخ

فهي منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، ولكنها غنية بالمعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم ويحتوي كل 100 جرام من البطيخ على ما يقرب من 112 ملجم من البوتاسيوم لذلك، عندما يأتي موسم البطيخ، لا تحرم نفسك من متعة تناول هذه الفاكهة الرائعة كل يوم. من بين أمور أخرى، يعتبر البطيخ منتجا ممتازا لإزالة السموم من الجسم، وتطبيع وظائف الكلى ومنع تحص بولي.

ما هي أمراض القلب؟

يشير مصطلح مرض القلب إلى مجموعة متنوعة من الأمراض التي تؤثر على وظيفة القلب، بحيث تصيب هذه الأمراض عضلة القلب، أو صماماته، أو الغشاء المحيط به، أو الشرايين والأوردة الرئيسية من القلب وإليه.

تبدأ أمراض القلب بنوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، وبالتالي يقل معدل الأكسجين الذي يصل إليه، أو قد يتوقف كليًا مسببًا الجلطات القلبية والذبحات الصدرية، وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي قد تشكل خطرًا على حياة المريض