مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل ثلاثة عناصر من حزب الله، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً كانوا داخله في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة "فرانس برس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر. لكن الحزب كثّف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية خلال الأسبوع الحالي، ما أوقع جرحى إسرائيليين، غالبيتهم جنود.

وأفاد المصدر، رافضاً الكشف عن هويته، عن مقتل "ثلاثة عناصر من حزب الله وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الجبين" في جنوب لبنان.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان في وقت سابق، أن "الطيران المعادي نفذ غارة استهدفت منزلاً في بلدة الجبين، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المنطقة".

ولم ينع حزب الله أيا من عناصره بعد، لكنه تبنى في بيانات متلاحقة استهداف مواقع وتجمعات جنود وأجهزة تجسس إسرائيلية.

وشهد الأسبوع الحالي تصعيداً في وتيرة الاستهدافات المتبادلة بعد توتر شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، مع إطلاق إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر، رداً على قصف لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل نُسب لإسرائيل.

وتسبب هجوم لحزب الله على موقع عسكري في شمال إسرائيل، الأربعاء، بإصابة 14 جندياً إسرائيلياً بجروح، وفق الجيش.

ومنذ اليوم اللاحق لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية. ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 375 شخصاً على الأقلّ بينهم 250 عنصراً في حزب الله و70 مدنياً على الأقل. في المقابل أحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل عشرة عسكريين وثمانية مدنيين.

"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة "إيفن مناحم"

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة "إيفن مناحم" شمالي إسرائيل بالأسلحة الصاروخية.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني الإسرائيلية، بيانا أصدره حزب الله قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم السبت 2024-04-20، انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصّاروخيّة".

وأصدر حزب الله بيانا ثانيا، قال فيه "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم السبت، موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة، وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعية".

وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.