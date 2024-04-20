أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بقتل زميله في مشاجرة بسبب خلافات مالية معه بشبرا الخيمة ، وتم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

حبس عاطل قتل زميله بسبب خلافات مالية في شبرا الخيمة



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مامور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش".

و طرف ثان : عاطل وذلك بسبب خلافات مالية بينهما فقام المتهم الثانى باطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات وبالعرض على النيابة تولت التحقيق .

القبض علي المتهم بقتل طفل في شبرا الخيمة

كما ألقت الأجهزة الأمنية بأمن القليوبية القبض على المتهم ويدعي طارق، قتل الطفل أحمد محمد خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

القبض علي المتهم بقتل طفل في شبرا الخيمة



كما شيع أهالي قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل أحمد من مسجد الشيخ الحبيبي، والذي لقي مصرعه علي يد قهوجى جارهم، مذبوحا بالكامل داخل شقة سكنية، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تشييع جثمان صغير شبرا المقتول على يد جاره

فيما طالبت والدة الطفل بحق نجلها والقصاص العادل من المتهم المتسبب في إنهاء حياته، مشيرة إلى أن ابنها كان محبوبا من الناس، وتابعت: عمره ما عمل حاجة وحشة في حد، وأنا مش هترتاح غير لما حقه يرجع زي ما حصل في ابني وادبح بأبشع الطرق، وطالبت بالقصاص من المتهم ليكون عبرة لكل من حرق قلب أم على أطفالها.