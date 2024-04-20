التراث الحضاري بالشرقية تُنظم ندوة تثقيفية وورشة عمل لطلاب مدرسة الأمل للصم

قالت الدكتورة نرمين عوض الله، مديرة إدارة التراث الحضاري بمحافظة الشرقية، إنه احتفالا باليوم العالمي للتراث الذى يوافق ١٨ أبريل من كل عام، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا، وذلك من خلال تنظيم ندوة توعوية ورحلة تثقيفية وتعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا، وتنظيم ورشة عمل.

أشارت إلى الفاعليات بدأت بمدرسة الأمل للصم بمدينة ديرب نجم، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠طالب وطالبة، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الأثرية، واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التي تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية، وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذى توليه الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة بإعتبارهم عناصر فعالة ومشاركة في نهضة الوطن، ولهم كل الحقوق فى الرعاية والاهتمام، وأن مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم والإيمان التام، بما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مركز ومدينة بلبيس، تابع خلالها النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مناطق وشوارع (المنشية، السلخانة، أبو نصيب ومتفرعاته، الزهوي، سعدون، نجرو، الشبراوي، السيسي، المتاجر، العرب) والتي شهدت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون جنيه، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمُدنها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام به، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة الأعمال الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.