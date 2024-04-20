صوامع المنيا تستقبل 2848 طناً من القمح

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٤، والذي بدأ الإثنين ١٥ إبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم السبت ٢٨٤٨ طنا و١٧٧ كيلوجراماً ، من خلال ٤٢ موقعا ً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

مشددا المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ووجه المحافظ مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة ، لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات.

مؤكداً المحافظ ، انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح ، لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، والتى بدأت الإثنين 15 إبريل الجارى ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.

أشار المحافظ ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد ، والتأكيد على توفير اوجه الدعم للموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الأقماح ، من أجل الوصول لموسم متميز، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي ، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة ، لزيادة الرقعة الزراعية ، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى بإعتباره المحصول الإستراتيجى الأهم فى مصر.

وجه المحافظ مديرية التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، موجها الوحدات القروية ، بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا ، لتحفيزهم والتيسير عليهم، لافتا ، إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة ، حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.

واستعرض المحافظ ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة ، والسعات التخزينية لكل منها ، مشيرًا ، الى أن المحافظة لديها 42 موقعا تخزينيا لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالى ، مشدداً على حظر نقل الاقماح خارج حدود المحافظة ، والمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات ، تتعلق بعدم توريد محصول القمح ، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الامر.