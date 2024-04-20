التغيرات المناخية أحد ندوات وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

نفذت وحدتي تكافؤ الفرص بمركز فاقوس والوحدة المحلية بالتلين بمحافظة الشرقية، 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت «التغيرات المناخية، العاقبة للمتقين، ماذا بعد رمضان».

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور المرأة الكبير في المجتمع، مؤكدا أنها جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو التالي: حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالتلين التابعة لمركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن (التغيرات المناخية ) تناولت ترشيد الاستهلاك ، وكيفية الوقاية من حساسية الزهور، كيف يتجنب مريض الجيوب الأنفية مشاكل التغيرات الجوية من تفاوت في درجات الحرارة وانتشار الأتربة وذلك بمقر الوحدة المحلية بالتلين بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين دينيتين الأولى بعنوان "العاقبة للمتقين" تناولت أهمية الصبر على البلاء لأن لكل عاقبة جزاء في الدنيا والأخر.

والندوة الثانية بعنوان "ماذا بعد رمضان" تناولت أهمية صيام سته ايام من شهر شوال سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء ما فات من صيام والكفارات عن الصيام والاستمرار في الطاعة والمداومة على العبادة، وذلك بمقر المدينة "واحة أمان" بفاقوس وبالتنسيق مع وحدة السكان برئاسة المركز ومديرية الأوقاف.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مركز ومدينة بلبيس، تابع خلالها النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مناطق وشوارع (المنشية، السلخانة، أبو نصيب ومتفرعاته، الزهوي، سعدون، نجرو، الشبراوي، السيسي، المتاجر، العرب) والتي شهدت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون جنيه، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمُدنها.