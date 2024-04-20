توريد 2608 طن قمح لصوامع ومطاحن كفر الشيخ

صرح عادل الهابط وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية أن اجمالى المورد من الأقماح لصوامع ومطاحن المحافظة بلغ منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم السبت 20 ابريل 2608 طن و 444 كجم .

وقال الهابط ان استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالى يتم من خلال عدد 25 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ و شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وان هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية .

حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة .