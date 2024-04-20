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السبت 20 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يسعى لمواصلة تصحيح المسار مع نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يسعى الدولي المصري مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف نادي نانت لمواصلة النتائج الإيجابية وتحسين مركز فريقه اليوم عندما يلتقي نظيره رين في الخامسة مساء، على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. 

 

ويعيش مصطفى محمد أفضل فتراته رفقة نانت في الموسم الحالي، يواصل تقديم أوراق اعتماده بالدوري الفرنسي منذ بداية الرحلة الاحترافية حيث استطاع الفرعون المصري خوض 28 مباراة بالمسابقة حتى الآن، سجل خلالها 8 أهداف وصنع آخر بمجموع مساهمات بلغ 9، وحصل على إنذارين وطرد، بمجموع دقائق بلع 1742.

 

ويحتل فريق نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 16 لقاء وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 48.

 

كما يتواجد فريق رين في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وخسارة مثلها والتعادل في 9  وتسجيل 41، وتلقي 36.
 

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