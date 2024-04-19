البيت الأبيض: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصادقة الكونجرس

أعلن البيت الأبيض أن توريدات الأسلحة والذخيرة الأمريكية لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصادقة الكونجرس على مشروع قانون حول التمويل الإضافي للمساعدات العسكرية، بحسب وكالات.

وجاء هذا التأكيد على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ردًا على سؤال من الصحفيين، اليوم الجمعة، بشأن موعد استئناف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب الأمريكي، غدًا السبت، في عدد من التشريعات حول تمويل المساعدات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك لأوكرانيا وإسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تعثر تمرير التشريعات بهذا الشأن على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.

وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا توقفت عمليًا منذ ديسمبر الماضي، بعد استنفاد الموارد المخصصة لدعم أوكرانيا.

وفي سياق مختلف، أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أنه لا نريد رؤية مزيد من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وليس لدينا أي تعليق بشأن التقارير المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.