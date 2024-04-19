الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بمنطقة أهرامات الجيزة

تحت رعاية وزارة السياحة..

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،انطلقت، مساء اليوم، الحفلة التي تقيمها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة.



ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لمثل هذه الحفلات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للترويج السياحي لمصر والتي من بين أهدافها إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة تجمع بين العراقة والحداثة ولا تقتصر التجربة السياحية بها على التاريخ والحضارة العريقة ولكن هناك دائما الجديد والمعاصر الذي يثري تجربة السائح ويجعلها مختلفة ومتنوعة.

وأضاف أن الهيئة قامت بتنظيم برنامج سياحي للفرقة زاروا خلاله منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وبما شاهدوه من أماكن أثرية وتعرفهم على الحضارة المصرية العريقة عن قرب.

ويُقام الحفل بمنطقه بانوراما 2 كما يحظى باقبال جماهيري كبير من المصريين والأجانب، وبصدي واسع لدى المهتمين بهذا النوع المميز من الحفلات.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة keinemusik اشتهرت بأدائها المميز في الموسيقي الإلكترونية، وتضم عدد من منسقي وموزعي الأغاني المشهورين وقد استحوذت علي اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم.



وتعد السمة المميزة لعروضهم هى دمج الألحان والموسيقى ومنها دمج الألحان العربية والمصرية، وقد ميزهم هذا الاندماج في عالم الموسيقي الإلكترونية مما أظهر تقديراً عميقاً للتراث الثقافي لمصر والشرق الأوسط.

كما قامت الهيئة برعاية النسخة ال 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتي انطلقت، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم من ضمنهم ال 16 الأوائل المصنفين على العالم.

ومن جانبه، أشار الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية رعاية الهيئة لفاعليات مثل هذه البطولات لما لها من أهمية في الترويج والدعاية للمقصد السياحي المصري بصفه عامة ولمنتج السياحة الرياضية بصفة خاصة مما يعكس مدى قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية واستضافة كبار اللاعبين المحترفين على أرضها من مختلف الرياضات وهو ما يسهم في دعم الصورة الذهنية عن مصر بمختلف دول العالم لاسيما وأن بطولات الاسكواش تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم فضلاً عما تتمتع به من نسب متابعة كبيرة من مختلف الجنسيات.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لفاعليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم في خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية وبما يسهم في الترويج والدعاية لمحافظة البحر الأحمر وما بها من مقومات وأنشطة سياحية مختلفة ومتنوعة.

