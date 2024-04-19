أستعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري في إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أمام مسجد الشرطة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الأول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استعجال التقرير المروري في حادث تصادم 3سيارات أمام مسجد الشرطة بالتجمع الاول



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي واشتعال السيارة في إحداها في اتجاه محور المشير وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق وأسفر ذلك عنه إصابة شخصين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج

فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.



مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة في المنيا

كما لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفل دهسا أسفل سيارة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا الي موقع البلاغ وتبين مصرع "ياسين.ع" 7 سنوات.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



شقيقتان تنصبان على 1000 فتاة من تجار شي إن

كما تعرض بعض الفتيات وتجار الملابس بماركة شي إن العالمية، لعملية نصب، بطريقة نصب جديدة على طريقة سلمى الغزولي حيث قامت سيدتين بالنصب على حوالي 1000 فتاة من تجار ماركة شي إن العالمية، بمبالغ تصل إلى 300 مليون جنيه.

واتهم مجموعة من الأشخاص، شقيقتان بالنصب والاحتيال عليهم فيما يقدر بـ 300 مليون جنيه، بحجة تشغيل أموالهم واستثمارها، إلا أن المتهمتين لم يوفوا بوعودهما، ولم يسلما الضحايا الأرباح، أو رد أصول أموالهم.

ومن جانبها، قالت المحامية نهى الجندي دفاع الضحايا، إن المجني عليهم حرروا عدة محاضر بقسم شرطة أجا، يتهمون شقيقتين بالاستيلاء على أموالهم، والتهرب منهم، ورفض رد الأموال إليهم.



ضحايا عملية نصب شي إن



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استغاثات وهاشتاج عايزين_حقنا من شيماء وحياة، عایزین_فلوسنا من النصابين، بعد تعرض أكثر من 1000 فتاة لعملية نصب تصل إلى 300 مليون جنيه.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: سلمونا مرة واتنين وتلاتة وبعدين قالوا فيه عجز في الفلوس، والفلوس في الإمارات ومستنين حوالات مبالغ ضخمة من الإمارات، ونيمتنا شهر واحنا مستنين، وقررت شيماء هي واختها يلموا مليارات المليارات من الناس وياخدوا حق الناس وتعبهم لسنين وشقاهم ويخربوا بيوت كتير، وفي الآخر اكتشفنا أنها جهزت تأشيرات هي وعيلتها واتمسكوا قبل ميعاد السفر، بيوم واحد، واتعمل فيهم أكثر من 70 محضر، والحمد لله اتقبض عليهم.

السيطرة علي حريق بمقابر مدينة زفتي بالغربية

كما سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب بأشجار المقابر بطريق سكة طنطا وذلك دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مقابر زفتي بنشوب حريق بشجرة وسط المقابر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الأجزاء، وذلك دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.