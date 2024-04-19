الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس جنوب أفريقيا يطلع على الاستعداد للانتخابات

اللجنة الوطنية للانتخابات
اللجنة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان

عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان ومجلس الأحزاب السياسية، اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لإطلاعه على الاستعداد للانتخابات قبل انتخابات ديسمبر.

اللجنة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان 

قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات البروفيسور عبدنغو أكوك في مؤتمر صحفي أمس  الخميس، "لقد أطلعناه على آخر التطورات فيما يتعلق بما تقوم به اللجنة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات أخبرناه أن الفريق قد ذهب الآن إلى الولايات لرؤية الهياكل هناك ، وبنائها ، ثم سيعودون ".

يضيف "أخبرناه أننا مستعدون للقيام بعملنا بناء على القانون. وأعتقد أنه امتياز آخر أن أقول لكم إن قانون الانتخابات يجب أن يقرأ جيدا، وينص القانون على أنه عندما تبقى ستة أشهر، يجب إعلان موعد الانتخابات اتفاق السلام إنه عندما يبقى قبل شهرين من نهاية الفترة الانتقالية، يجب إجراء الانتخابات".

من جانبه، قال جيمس أكول زاكايو، رئيس مجلس الأحزاب السياسية، إن الاجتماع مع الرئيس سيريل رامافوزا ركز على المسائل التشغيلية المتعلقة بإجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

لقد تحدثنا عن عمليات التسجيل الجارية للأحزاب السياسية، كما تحدثنا عن التحضير للأحزاب التي تطمح للمشاركة في الانتخابات، وتحدثنا عن مخاوف أصحاب المصلحة المشاركين في العمليات التي نجريها».

وتابع: "تحدثنا أيضا عن الحاجة الملحة للتمويل اللازم للأطراف التي تطمح للمشاركة في الانتخابات، كما طلبنا من الأطراف الحالية الإسراع والإسراع في عملية إعادة الإدماج حتى تتم عملية الانتخابات في موعدها".

ومن المتوقع أن يجري جنوب السودان انتخابات في ديسمبر من هذا العام. وللمرة الأولى، سيحصل جنوب السودان على فرصة للتصويت لاختيار رئيس وأعضاء في البرلمان والعديد من المكاتب المحلية.

ويصر الرئيس سلفا كير، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الشعبي لتحرير السودان الحاكم، على أن البلاد ستجري انتخابات عامة في ديسمبر 2024 وفقا لخارطة طريق السلام، على الرغم من مخاوف بعض أصحاب المصلحة.

ومن بين أولئك الذين لديهم شكوك النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الدكتور رياك مشار، الذي يؤكد أن البلاد لا يمكنها إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذا لم تكتمل المهام الحاسمة لاتفاق السلام لعام 2018، مثل الترتيبات الأمنية والدستور الدائم.

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