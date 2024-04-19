مانشستر سيتي يدخل فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات نجم وولفرهامبتون

يستهدف نادي مانشستر سيتي، بطل إنجلترا في آخر 3 مواسم التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الجزائري ريان آيت نوري (22 عامًا) من وولفرهامبتون واندررز، بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).

مفاوضات مانشستر سيتي مع نوري

وسيعتمد مانشستر سيتي في مفاوضاته للتعاقد مع آيت نوري، على العلاقة القوية التي تجمعه بالبرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب الجزائري، الذي جلب العديد من النجوم إلى ملعب (الاتحاد) في السنوات القليلة الماضية.



ويقدّم اللاعب مستويات لافتة هذا الموسم مع وولفرهامبتون (الذئاب) حيث جذب أعين الأندية الإنجليزية المرموقة وعلى رأسها مانشستر سيتي.

وأصبح نوري مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبي، أبرزها مانشستر سيتي، أرسنال وليفربول المهتمين بضم اللاعب خلال الميركاتو المقبل.



طبقًا لمصادر منصّة فوتبول ترانسفير (FootballTransfers) المختصة في انتقالات كرة القدم، أجرى مانشستر سيتي مباحثات متقدّمة مع إدارة وولفرهامبتون في الأسابيع الأخيرة بشأن التعاقد مع ريان آيت نوري الصيف المقبل.



وينتهي عقد آيت نوري -صاحب 4 مباريات دولية- الحالي مع فريق وولفرهامبتون صيف 2026، مع إمكانية التمديد لعام آخر، وتُرجّح وسائل إعلام أن تكون صفقة انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي بين 60 و70 مليون يورو.