مركز المحلة يواصل أعمال التدريب على نظم الميكنة والتطوير

عقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماعا اليوم مع مسئولى الوحدات المحلية و مسئولى وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية بحضور المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة، وذلك عقب متابعته لأعمال تدريب العاملين بمركز المحلة على نظم الميكنة و التطوير التى تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الوهاب و المهندس محمد سيف و المهندس محمد عزب مسئولى وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و عبير قطب مسئولة لجنة المتابعة بمحافظة الغربية .

و قد أكد رئيس مركز المحلة أن أعمال التدريب شهدت حتى الآن تدريب مشرفى النظام بالوحدات المحلية من خلال تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 8 وحدات يتم تدريبهم على كافة نظم الادخال و التعامل مع الحاسب الآلى و ذلك بهدف ميكنة نظم العمل بمركز المحلة و تفعيل العمل مع الوحدات القروية و تسهيل الإجراءات على المواطنين و الفصل بين مقدم الخدمة و طالبها و يصبح تعامل المواطنين مع المركز التكنولوجى من خلال شباك واحد بجانب توفير بيئة ملائمة لاستقبال المواطنين ومنعهم من التجول بين مكاتب الادارات المختلفة .

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء المراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في عمليات الحصول على الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها و المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من خدمات المواطنين، فيما يخص عمل الإدارة المحلية، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين .