موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام مازيمبي الكونغولي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته اليوم الجمعة لمباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر غد السبت فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتذاع مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.