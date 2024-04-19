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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إستياء فى سموحة بسبب سؤ نتائج فريق اليد بالمحترفين

جدول تريب سموحة بهزيمة
جدول تريب سموحة بهزيمة جميع المبارايات

تسود حالة من الاستياء بين أعضاء نادى سموحة بسبب تدهور نتائج فريق كرة اليد فى سابقة تعد الاولى فى تاريخ اللعبة بالموج الازرق

وقد عبر أعضاء سموحة المهتمين بعلبة كرة اليد عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لأعضاء. النادى والذين أنتقدوا ساخرين مما وصفوه بدخول أحد  المدربين اللعبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الخسارة حيث خاض مع فريقه "١٤" مباراة خسرهم جميعا ومع ذلك لم يحركقطاع اللعبة ومجلس ادارة النادى ساكنا فى الوقت الذى حقق جميع فرق نادى سموحة شباب وآنسات مراكز متقدمة فى كرة اليد قد تصل الى  المربع الذهبى بالاضافة الى حصولهم على ميداليات ذهب وفضة وبرونز حتى فرق "ب"

وطالب الاعضاء بتدخل مجلس الادارة الفورى فى حل أزمة الفريق لهذا الموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بدورى المحترفين لإنقاذ مستقبل اللاعبين

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