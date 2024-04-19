انطلاق بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" ، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري.

وتقام اليوم منافسات 75 كجم رجال، 61 كجم سيدات، 60 كجم رجال، 50 كجم سيدات، كاتا سيدات، 84 كجم رجال.

وبدأت البطولة بمنافسات الدور الأول لوزن 75 كجم ، والتي يشارك فيها لاعبو منتخبنا عبد الله ممدوح ، وعبد الله هشام ، ويوسف فرج.

تليها منافسات الدور الأول لوزن 61 كجم سيدات ، والتي تشارك بها لاعبتا منتخبنا نورسين محمد ودهب علي .

ثم تقام منافسات الدور الأول لوزن 60 كجم رجال والتي يشارك بها لاعب منتخبنا عمرو علاء ، فينا يشارك في منافسات الدور الأول لوزن 50 كجم سيدات ريم سلامة وجنة علي ، تليها منافسات الدور الأول الكاتا سيدات حيث تشارك مصر بـ 4 لاعبات هن آية هشام ، مريم العزبي ، چنى خميس ، و أسماء علام .

وتقام في تمام الساعة الرابعة إلا الربع منافسات الدور الأول لوزن 84 كجم رجال بمشاركة لاعب منتخبنا يوسف بدوي.

وتقام الساعة السادسة والنصف منافسات ربع النهائي لموازين الكوميته التي أقيم دورها الأول صباحا وهي " 75 رجال ، 61 كجم سيدات ، 60 كجم رجال ، 50 كجم سيدات ، 84 كجم رجال" يليها منافسات ربع النهائي ثم نصف النهائي الكاتا سيدات .

ويختتم اليوم الأول بإقامة منافسات نصف نهائي الكوميتيه لموازين 75 رجال ، 61 كجم سيدات ، 60 كجم رجال ، 50 كجم سيدات ، 84 كجم رجال .