عاجل.. الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من نابلس فجر اليوم

حملات يومية تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين، حيث اعتقلت، فجر اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين في المدينة، وداهمت منزلا وفتشته واعتقلت المواطن أحمد الدردوك.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دوما وتلفيت جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واحتجزت عددا من المواطنين في دوما لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم.