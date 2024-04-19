حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل.. وارتفاع شديد بدرجات الحرارة في هذا الموعد

حالة الطقس.. بدأ الطقس الحار يلوح في أغلب المدن والمحافظات، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع مصحوبة برياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام الحالية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، موضحة أن تلك التقلبات الجوية السريعة والحادة سمة من سمات فصل الربيع.

وطالبت الهيئة من جميع المواطنين متابعة التحديثات في حالة الطقس بشكل يومي لأخذ الاحتياطات اللازمة.

حالة الطقس الفترة القادمة

أما عن حالة الطقس غدًا السبت، فيكون هناك نشاط واضح للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

ويوم الأحد الموافق 20 أبريل، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأثنين الموافق 21 أبريل، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من حالة الطقس بعد يوم الأثنين موضحة أن البلاد ستشهد طقس شديد الحرارة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وذلك على كافة الأنحاء اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل.

وتوقعت الهيئة أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وذلك على فترات متقطعة.