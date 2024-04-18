الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موديست: الأهلي لا يخشى مواجهة أحد

بوابة الوفد الإلكترونية

قال أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وإن الجميع لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.‏

وأوضح أن المباراة سوف تكون صعبة، وأن اللاعبين يعرفون جيدًا أهمية اللقاء، ولديهم ثقة كبيرة في أنها سوف تكون مواجهة ‏بين 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا آخر، وسوف تكون المهمة الأولى لهم محاولة عدم استقبال الأهداف على الرغم من اللعب في أجواء حارة ‏وعلى أرضية من الترتان.‏

وأضاف: «الأهلي لا يخشى مواجهة أحد. بالفعل المباراة سوف تكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة».

وأكمل: «بكل تأكيد أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا، وكما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًّا لنحسم الفوز بهذه المباراة».
 

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