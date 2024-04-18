اقرأ غدا بالوفد.. مدبولي: متابعة حركة الأسواق وخفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: متابعة حركة الأسواق وخفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"مدبولي": متابعة حركة الأسواق وخفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين

ارتفاع الطلب على الذهب

"معيط": استراتيجية متكاملة لإدارة الجين والنزول بمعدلاته إلى أقل من 80% في 2027

استعدادات واسعة لامتحانات الثانوية العامة استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات

إعادة فتح حلقات توريد القطن لعقد مزاد استثنائي

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دبي

مصر تجدد رفض التهجير القسري للفلسطينيين

القاهرة تدعو لوقف الحرب وتندد بالانحياز لإسرائيل وتعطيل الإغاثة

إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية