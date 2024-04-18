حرب ساخنه بين أحمد سليمان وشوبير تشعل السوشيال ميديا

عباس يطالب عضو مجلس الزمالك باخلاء مكانه

القصه بدأت من عند أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكره عندما نشر عبر صفحته الشخصيه بوست كبير يلمح فيه بانتقادات لاذعة ضد الإعلامى أحمد شوبير حيث قال نصا "ازاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟!

هو مين يعرف يجاوب ع الاسئله دي ؟

ايه مصلحة الاعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم ان الدنيا كلها قالت صحيحة ؟ … تبارك للزمالك والا تشكك في فوزه ؟!

وايه مصلحة الاعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني ؟

وايه مصلحة الاعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك ؟

ارحموووونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها

الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم

عاش الزمالك رغم أنف الكارهين.

فى اليوم التالي صباح اليوم خرج أحمد شوبير فى برنامجه الاذاعى ليرد أيضا بطريقه غير مباشره على أحمد سليمان حيث قال نصا “ مجلس إدارة الزمالك كلهم أو للدقه أغلبهم ناس محترمه..عند الكابتن حسين السيد أللى أتبرع من جيبه بمبالغ مهوله للزمالك..عكس حد تانى موجود عشان يتلمع ويعمل عقود مع قنوات ويدخل فلوس فى جيبه فرق كبير قوى ياجماعه "

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ليرد أحمد سليمان على صفحته الشخصيه نصا “معى أنا اهلاً وسهلا وعارف تاريخك كويس بس ابعد عن نادى الزمالك وتعالى عينى عينك مش وراء الستار هى هزيمه تخليك كده. وبقول على صفحتى الشخصيه ياخواف"

الطريف أن ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادى خرج ليقف فى صف أحمد شوبير ويؤكد من خلال تغريده له قال فيها الإعلام الرياضى بمختلف أقلام كتابه يقفون الآن ويدعمون نادى الزمالك فى ثوبه الجديد ولكن مايعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفا هذه الأقلام بالإساءه وعدم الحياديه وهذا لم ولن يقبل من مجلس إدارة الزمالك وأن هذه النغمه أصبحت سخيفه وغير مقبوله وعلى من يتبناها أن يخلى مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك "