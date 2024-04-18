تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب طلاب الجامعات المصرية لإعداد خريج متميز

واصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تدريب طلاب الجامعات المصرية لإعداد خريج متميز يواكب المتطلبات الراهنة لسوق العمل؛ لتطوير قطاع التصنيع الغذائى بهدف انتاج غذاء آمن صحيا ومرتفع القيمة الغذائية من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة و نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج المختلفة.

إجراء البحوث التطبيقية فى تصنيع وحفظ الأغذية

أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إلى أن المعهد استقبل عدد 59 طالبا وطالبة من كلية الزراعة تخصص صناعات غذائية _ جامعة القاهرة، وكذلك 35 طالبا وطالبة من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لتدريبهم باقسام المعهد المختلفة.

تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية المختلفة

حيث يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى من خلال إجراء البحوث التطبيقية فى تصنيع وحفظ الأغذية ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك والحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) والأغذية الخاصة والتغذية –الألبان و منتجاتها و المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.



تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة فى مجالات التصنيع

وأكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبى يهدف تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة ونظم جودة و سلامة الأغذية، وكذلك رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية بالتدريب العملى للطلاب على اجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وكذلك تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية المختلفة بالإضافة إلى التعرف على كل ماهو جديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول، علاوة على الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى للمحافظة على البيئه وإنتاج منتجات ذات عائد الاقتصادي عالى من خلال زيادة القيمة المضافة.