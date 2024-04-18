تنفيذ 234 مشروعًا للصرف الصحي بقرى حياة كريمة في اطسا ويوسف الصديق

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ 234 مشروعاً للصرف الصحي "محطات رفع ومعالجة، وخطوط طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة إجمالية 6,8 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الصرف الصحى للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محطات رفع وخطوط طرد

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات الصرف الصحي " محطات رفع ومعالجة، وخطود طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، بعدد 164 مشروعاً، بالقرى التالية وتوابعها وهي: دانيال، ومنشأة عبد المجيد، ومحطتي السعدة، ومحطة كفور حشمت، وعنك، ومنشأة الأمير، والحجر، وخلف، وشدموه، ومعجون، وعتامنة المزارعة، وبحر أبو المير، ومنشأة رحمي، ومنشأة حلفا، والغابة، والقاسمية، والجعافرة، وأبو صير، ومعصرة عرفة، ومنشأة فيصل، والونايسة، ومنشأة صبري، ومنشأة سيف، والحسينية، ومنشأة ظافر، ومنشأة رمزي، وأبو دفية، وقلمشاه، والحامدية، وعتامنة المزارعة، وقصر الباسل، ومحطات معالجة الحجر، وتطون، وقصر الباسل.

وأضاف المحافظ، أن مشروعات الصرف الصحي " محطات رفع ومعالجة، وخطود طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، بعدد 70 مشروعاً، بالقرى التالية وتوابعها وهي: سيدنا الخضر، وشعلان، والريان، ورواق، والمقراني، وبطن اهريت، والمشرك بحري، والمشرك قبلي، وعلى باشا الروبي، والشواشنة، والحامولي، والنزلة، وقصر الجبالي، وكحك، والمشرك، وقارون، وأبو لطيعة، وغيضان، وموسى ميزار، والصعايدة، ومحطات معالجة بمدينة يوسف الصديق، والحامولي، وبطن اهريت، قوتة، وتوسعات محطة معالجة كحك.

وأكد محافظ الفيوم، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضع حلولاً جذرية للعديد من المشكلات التى يعاني منها أهالينا بالقرى منذ عقود، موضحاً أنه تم التشغيل الفعلي لعدد كثير من المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها، وتقدم خدماتها للمواطنين على الوجه الأمثل، وجاري الانتهاء من باقي المشروعات تباعاً، بما يحدث نقلة إيجابية ونوعية في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

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