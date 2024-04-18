ضبط المتهمين باحتجاز عامل داخل محل في الدقهلية وحرق جسده

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل بمحل ملابس أطفال - كائن بدائرة القسم) بتضرره من كلٍ من (مالك المحل المشار إليه ، وعامل بمحل ملابس آخر) لقيامهما باحتجازه أثناء عمله بالمحل ملك الأول وتكبيل يديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة وحروق، وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة، وقيام أحدهما بتصوير مقطع فيديو على هاتفه المحمول حال قيامهما بالتعدى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول وبه مقطع الفيديو خاص بالمجنى عليه - 7 إيصالات أمانة مُذيلة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من إيراد المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على صيدلانية صادر صدها أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صيدلانية صادر ضدها أحكام قضائية، بمدينة 6 أكتوبر.



عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين لها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة بحقها، فتحرر محضر بضبطها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ومن جهة اخرى شهدت منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث تقدمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة العبور بالقليوبية، ببلاغ بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص يبلغ من العمر 65 سنة.

سيدة تتهم جارها الستيني بالتعدي وهتك عرض طفلتها الصغيرة في العبور

وإن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهتك العرض من جارها الستيني، أمام أعين زوجته، موضحة أنها حررت محضرًا بقسم شرطة العبور، وتم القبض على المتهم، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لعدم اكتمال رواية الصغيرة، التي لم تكن تدري ما حدث معها بالتحديد.

وأضافت السيدة، أنه بالكشف على ابنتها، أفادتها الطبيبة بأنه تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعرضها على الطب الشرعي أكد ما جاء على لسان الطبيبة، وان ابنتها تم الاعتداء أكتر من مرة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العبور، بلاغا من أسرة طفلة تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، لواقعة تعدي جنسي على يد جارها الستيني.

بالانتقال والفحص تبين قيام رجل يدعى "ف.إ"، 65 سنة، مقيم بمنطقة العبور، وأنه تعدى اعتداء كاملا على الطفلة البالغة 8 سنوات والمقيمة بذات العقار، وحررت السيدة محضرا يحمل رقم 2080 جنح العبور.