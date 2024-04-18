ارتفاع درجات حرارة بمعظم الأنحاء.. تصل 39 في تلك المحافظات

درجات حرارة.. يسود اليوم الخميس الموافق 18 أبريل طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بعد فترة من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد الأيام الأخيرة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يكون دافئًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة اليوم 18-4-2024



وترصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بأغلب المدن والمحافظات اليوم..



درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و24

درجة الحرارة في المنصورة .. 18 و30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و30

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و29

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و25

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و23

درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 18 و31

درجة الحرارة في السويس .. 18 و30

درجة الحرارة في العريش .. 16 و27

درجة الحرارة في رفح .. 16 و26

درجة الحرارة في رأس سدر .. 17 و33

درجة الحرارة في كاترين .. 11 و27

درجة الحرارة في الطور .. 20 و34

درجة الحرارة في طابا .. 20 و30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و35

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و23

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و23

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و28

درجة الحرارة في الغردقة .. 21 و34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و35

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و33

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و32

درجة الحرارة في أسيوط .. 17 و34

درجة الحرارة في قنا .. 20 و37

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و38

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و39

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 19 و36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 21 و37

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و34

درجة الحرارة في حلايب .. 25 و30

درجة الحرارة في أبو رماد .. 24 و30

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 25 و29