رودريجو يهدد رقم بنزيما المميز في دوري أبطال أوروبا

أصبح رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد، على بُعد خطوات قليلة من معادلة رقم كريم بنزيما لاعب الفريق السابق والاتحاد السعودي حاليا.

وسجل رودريجو جوس هدفًا في مرمى شباك مانشستر سيتي، باللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى هدفه رقم 4 في شباك الفريق الإنجليزي.

وأصبح رودريجو على بعد هدفين فين من معادلة رقم كريم بنزيما الذي سجل 6 أهداف ضد السيتي.

أكثر من سجل ضد مانشستر سيتي :

1- كريم بنزيما 6 أهداف

2- رودريجو 4 أهداف

3- فينيسيوس هدفين .



جدير بالذكر ان فريق ريال مدريد حسم تأهله لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بركلات الترجيح علي مانشستر سيتي بنتيجة 3_4، ليضرب موعدا مع فريق بايرن ميونخ بنصف النهائي.