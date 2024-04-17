مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة يكرم عميد كلية التربية

لصدور القرار الجمهوري بتعيينه

كرم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق غلوش وأعضاء مجلس الدراسات العليا بالجامعة اليوم الدكتور على عبد ربه لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية التربية وذلك بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة .

الدراسات العليا

وقدم الدكتور طارق غلوش خلال اللقاء الشكر والعرفان للدكتور على عبد ربه على ما قدمه من جهد خلال فترة عمله وكيلًا لكلية التربية للدراسات العليا ، مقدرًا ما بذله من جهود ملموسة ساهمت بشكل واضح في المكانة التي وصل إليها قطاع الدراسات العليا بكلية التربية والجامعة ، متمنيًا له التوفيق والسداد في الفترة القادمة وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم خلال فترة توليه عميداً لكلية التربية .

حضور التكريم

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو المجلس من الخارج ، والدكتورة عزة عثمان عميد كلية العلوم الأسبق وعضو المجلس من الخارج ، والدكتور شريف البدوي القائم بعمل عميد كلية الهندسة ، الدكتورة منى دكروري القائم بعمل عميد كلية التجارة ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث و السادة أعضاء المجلس من الخارج ، وأعضاء أمانة المجلس.

اجتماع مجلس الدراسات العليا بجامعة المنصورة