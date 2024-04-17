بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا ، ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة مثيرة ومنتظرة تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على أرضية ملعب استاد الاتحاد. تأتي هذه المواجهة في ظل تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بنتيجة 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو، مما يجعل اللقاء اليوم حاسمًا لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الأغلى والأهم في القارة الأوروبية.

من جانب مانشستر سيتي، يُعتبر هذا اللقاء بمثابة اختبار صعب ومهم، حيث يسعى الفريق الإنجليزي إلى تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره للتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة. بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يدخل مانشستر سيتي المباراة بروح معنوية عالية بعد تأمين مقعد الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على نادي ريال مايوركا في الجولة الـ31 من الليجا.

من الواضح أن الفوز في هذه المواجهة يعتبر هدفًا مهمًا لفريق مانشستر سيتي، الذي يسعى لإثبات قوته وقدرته على المنافسة على جميع الأصعدة. يعتمد الفريق على استراتيجيات محكمة وأداء فني عالي المستوى، مما يجعله خصمًا صعبًا لأي فريق يواجهه في هذه البطولة.

من ناحية أخرى، يسعى فريق ريال مدريد للمضي قدمًا نحو الأمام في مشواره في دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي. يدخل الفريق الملكي المباراة بثقة عالية بفضل التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب، وسيكون لديه الحافز الكبير لتحقيق الفوز أو على الأقل تحقيق التعادل لضمان التأهل.

يعتبر اللقاء اليوم بين ريال مدريد ومانشستر سيتي صراعًا مثيرًا ومشوقًا على مستوى التكتيك والمهارة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهات مثيرة ولحظات حاسمة لا تُنسى.

بالنظر إلى أهمية المواجهة والرهانات الكبيرة، من المنتظر أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومثيرًا، وسيكون للتكتيك والتركيز العالي دور كبير في حسم مصير هذه المواجهة الحاسمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

لمن يرغب في متابعة هذه المواجهة المثيرة، ستكون هناك خدمة بث مباشر للمباراة عبر العديد من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية المختلفة، مما يتيح للجماهير الاستمتاع بكل لحظة من لقاء العمالقة في هذا الدور الحاسم من البطولة الأوروبية الكبرى.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية استاد الاتحاد معقل السماوي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا دور ربع النهائي، في رحلة البحث عن لقب التشامبيونزليج هذا الموسم بين العديد من المواجهات المشتعلة التي ينتظرها الجميع.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يتم نقل كافة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا بتعليق صوتي حفيظ دراجي، من خلال تخصيص قناة beIN Sport 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي علي التشكيل التالي للنادي الملكي أمام نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات مباراة الإياب من دور ربع نهائي من زمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأتي التشكيل كتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي – ناتشو – كارفاخال – روديجير.

خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز – رودريجو جوس.