الفيضانات تصل حضرموت والمهرة في اليمن

بعد الفيضانات التي وصفت بالتاريخية والتي شهدتها سلطنة عمان والإمارات في الأيام الماضية، إذ لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ ما يقارب 75 عاماً، شهدت عدة مناطق في وادي حضرموت باليمن منذُ وقت مبكر اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول في الوديان والطرقات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء مديريات الوادي بالمحافظة.

وكانت مراكز الأرصاد الجوية حذرت من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن..

تحذير وإنذار مبكر

وحذّر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، في نشرة تحذيرية صادرة اليوم، من أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومرأب.

كما توقع أمطارًا متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران وصنعاء، مع تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، و اضطراب البحر على السواحل الشرقية.

إلى ذلك، دعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، وتساقط حبات البرد، ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

انهيارات صخرية وتدني الرؤية

وحذّر أيضا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية، ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

كما وجه المركز نداءً إلى مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على سواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة. وطالب الجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه بضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

البحرين.. انتهاء هطول الأمطار الرعدية بعد يومين من التقلبات الجوية الشديدة

شهدت مملكة البحرين تقلبات جوية شديدة خلال اليومين الماضيين، مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل اليوم، بالتزامن مع إعلان خبراء الطقس تفاصيل العواصف التي ضربت البلاد مؤخرًا.

ووفق لوكالة أنباء البحرين، فقد قال خالد ياسين مدير إدارة الأرصاد الجوية بأن مملكة البحرين قد شهدت عواصف رعدية شديدة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و 16 أبريل 2024 وذلك ضمن تأثير التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وقد صاحبت تلك العواصف رياح هابطة شديدة السرعة بلغت 53 عقدة.

البحرين..أمطار لم تشهدها منذ سنوات طويلة

وأوضح مدير إدارة الأرصاد إن تأثير العواصف الرعدية بدأ منذ مساء أول أمس الاثنين حيث غطت البروق سماء المملكة لعدة ساعات وتساقطت أمطار غزيرة لم تشهدها البحرين منذ سنوات طويلة، حيث تم تسجيل كمية أمطار بلغت 67.6 ملم خلال ساعتين تقريبًا وهي كمية كبيرة مقارنة بمعدلات تساقط الأمطار التي تشهدها المملكة بشكل معتاد، موضحًا أن أعلى كمية أمطار كان تم تسجيلها في المملكة 67.9 ملم في مطار البحرين الدولي وذلك في 12 مارس 1995.



