تموين القاهرة: السعة التخزينية للقمح بنطاق القاهرة تصل إلى ٤٦٠٠٠ طن

أکد المحاسب ناصر ثابت عبدالسلام، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين بالقاهرة، على رفع درجة الإستعداد التام والجاهزية القصوي لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤ .

وشدد وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين بالقاهرة، على التأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، مشيرا الي انه قد بدءا انتظام اللجان المخصصة لاستقبال توريد القمح وجارى العمل علي قدم وساق وبشكل ممنهج ومنظم .

وقال وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين بالقاهرة، على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وبناءا علي قرارات القيادة السياسية.

مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة و ٢بنكر ومركز تجميع والسعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة

كما أكد وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين بالقاهرة، على جاهزية واستعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة و ٢بنكر ومركز تجميع والسعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة تصل إلى ٤٦٠٠٠ طن واماكن التشوين او النخزين تشمل صومعتين الاولي في المطرية تابعة لشمال القاهرة وقدرتها الاستيعابية ١٠٠٠٠طن شمال صومعة التبين وتسع ٤٨٠٠طن بالقطاع الجنوبي للعاصمة فضلا عن وجود بنكرين علي مستوي المحافظة شمال وجنوب بنكر السلام وسعته ١٢٠٠٠طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية ٧٠٠٠طن بالإضافة لمركز تجميع التبين و يتبع شركة جنوب وسعته ١١٠٠٠ طن.

وشدد وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة على مسؤولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل الاعضاء المنوطين بذلك وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.