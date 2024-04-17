اهتمام الاندية الاوروبية بالحصول على توقيع نجم الدوري الايطالي

أكدت التقارير الصحفية بأن نادي توتنهام الانجليزي انضم للمنافسة على ضم ريكاردو كالافيوري ظهير بولونيا في الصيف.

وتألق كالافيوري بصورة ملفتة للنظر رفقة بولونيا حيث شارك في ٢٨ مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها ١٠ اهداف وصنع ٢.

وتشير التقارير بأن ميلان يتطلع لضم اللاعب أيضاً لكنه يخشى تدخل توتنهام حيث سيميل بولونيا لبيعه خارج إيطاليا.

ذكرت تقارير إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي وضع عينه على النجم النجم الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع نادي بولونيا، لضمه قبل نهاية الموسم

التقارير أفادت بأن السيدة العجوز يرغب في جلبه إلى تورينو بجانب مدربه تياجو موتا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة الفريق لتعزيز الخط الخلفي.

ريكاردو كالافيوري بدأ مشواره الكروي بعمر التاسعة مع روما بعمر الـ 16 ساهم في فوز روما بلقب الدوري والسوبر المحلي تحت 17 عاما في 2018، هدف الفوز بلقب الدوري كان من صناعته.

وجذب كالافيوري الأنظار بفضل تألقه، ووقع مع مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير، وفي الموسم التالي صٌعد لفريق "بريمافيرا" أي الشباب لروما.