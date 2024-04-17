محافظ الوادي الجديد: نتوقع إنتاج 950 ألف طن من القمح في 2024

أكد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم البدء في موسم حصاد القمح بالمحافظة، موضحًا أن الوادي الجديد من أولى المحافظات التي تنتج محصول القمح مبكرًا.

محصول القمح في محافظة الوادي الجديد:

وأضاف “الزملوط”، خلال لقائه على ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر شاشة القناة “الأولى”، أن هناك تنسيق بين الصوامع ووزارة التموين ووزارة الزراعة يتم النقل من الفلاح إلى مراكز المحافظة ثم إلى الصوامع.

وأشار إلى أن عملية نقل القمح تكون إلى صوامع سواء صومعة الخارجة التي تبلغ سعتها 40 ألف طن أو صومعة الفرافرة والعوينات وتبلغ سعتها 35 ألف طن، مؤكدًا أنه بذلك يقترب إنتاج المحافظة من مليون طن من القمح سنويًا.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم زراعة 328 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة ومن المتوقع إنتاج حوالي من 850 لـ950 ألف طن من محصول القمح، مشددًا على أنه تم البدء في موسم الحصاد والتوريد، موضحًا أن صومعة العوينات استقبلت أول توريدة لمحصول القمح.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024م إلى صوامع وشون المحافظة ، حيث تم اليوم توريد (2710) طن و(716) كيلو قمح لـ 55 موقع مختلف بنطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 55 موقع تخزيني منهم 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد كالآتي:

• استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الاسمنتية والإسفلتية المطابقة لشروط التخزين.

· عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية.

· التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة

· تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.

· إتباع أساليب التخزين السليم .