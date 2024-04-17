سوهاج الأولى على الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية

هنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية، توجيه عام الصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بمناسبة فوز مدارس المحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية، كما يقدمون التهنئة لكل من المدارس الفائزة والطلاب المشاركين في المسابقات.

حيث تمكنت مدرسة جرجا الإعدادية بنات من الفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة للمرحلة الإعدادية، عن طريق الطالبات: منار متولي إبراهيم، وريم يوسف محمد، ورقية محي الدين عباس، ونورهان السادات خلف، وجودي ناصر علي، وبسملة أحمد علي.

كما تمكنت مدرسة طارق بن زياد التجريبية للغات من تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الصحفي للمرحلة الإعدادية، عن طريق الطلاب: مصطفى محمد جمال، ومريم صفوت أحمد، ومروين أيمن صبري.

وكذلك تمكنت مدرسة طهطا الابتدائية من تحقيق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة القصة القصيرة للمرحلة الابتدائية، عن طريق الطالبة سندس عادل عبد النبي.

كما تمكنت مدرسة فصول برديس التجارية بنات من تحقيق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، عن طريق الطالبات: إسراء حازم عبد الرحيم، وآية أشرف أبو الحمد، وياسمين حازم أحمد، ودنيا حمدي جمال، ورشا عادل أبو عمرة.

وفي سياق متصل أجرت مديرية التربية والتعليم بسوهاج مسابقة أوائل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات، وجرت المسابقة على عدة مراحل للتصفيات بين المدارس على مستوى القطاعات الثلاثة، تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وإشراف عطا الميمونى مدير عام التعليم العام.

وجرت فعاليات المسابقة في قطاع جنوب وشاركت المدارس الرسمية والمتميزة للغات في إدارات: والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام التعليمية، وفي قطاع وسط وضم مدارس إدارات: سوهاج وأخميم وساقلتة، وقطاع شمال وضم مدارس إدارات: المراغة وجهينة وطهطا وطما.

من جانبه قال عبداللاه فاروق أبودرويش مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات أنه بناء على تعليمات الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، فقد أقيمت النهائيات بمدرسة صبري أبو حسين الرسمية للغات، وحصلت مدرسة النهضة الرسمية للغات على المركز الأول فى المرحلة الابتدائية ومدرسة صبري أبو حسين على المركز الثاني.

وفى المرحلة الإعدادية حصلت مدرسة المنشأة الرسمية للغات على المركز الأول ومدرسة صبري أبو حسين على المركز الثانى، وحضر النهائيات عطا الميمونى مدير عام التعليم العام الذى وجه الشكر لإدارة المدارس الرسمية للغات وجميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مشاركتهم الفعالة في المسابقة.

وكرم الدكتور ياسر محمود إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وموجهي المواد المختلفة.