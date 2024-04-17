500 طالب وطالبة بحاسبات القناة يُشاركون في المؤتمر الثامن للبحوث الطلابية

اعلنت الدكتورة غادة الطويل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس مشاركة نحو 500 طالب وطالبة في مؤتمر البحوث الطلابية والذي أقيمت فاعلياته اليوم تحت عنوان تحديات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بواقع 44 بحث و 47 بوستر

وقالت ان المشاركين نحو 240 طالب وطالبة ببرنامج علوم الحاسب، و 200 طالب وطالبة ببرنامج نظم المعلومات، و40 طالب وطالبة ببرنامج هندسة البرمجيات، و 13 طالب وطالبة ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات بافتتاح المؤتمر، الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

يأتي المؤتمر - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نظم للمؤتمر- وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتور محمد ميعاد مقرر المؤتمر.

ونسق للمؤتمر - الدكتور عمر عبد الحافظ والدكتورة هند شعبان والدكتورة جهاد طاهر، كما شارك في التنظيم اتحاد الطلاب.

وبكلمته- أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الهدف من المؤتمرات الطلابية دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي جاء من ضمن أهدافها المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتنص على أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي كل ما هو جديد في علوم الحاسب، وتبادل البحوث والخبرات العلمية الجديدة بين الطلاب، بالإضافة إلى دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية في المجالات العلمية والبحثية، ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي لهم.

ومن جانبه - قدم الدكتور تامر شوقي نبذة عن مركز الدعم الأكاديمي للطلاب بالجامعة، والذي يعتمد على تطبيق معايير و مواصفات الجودة في نظم التعليم الحديثة و المتطورة، لخدمة العملية التعليمية، بهدف رعاية الطلاب المتفوقين و الارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة، و تقديم الدعم الأكاديمي الذي يحتاجه الطلاب خلال دراستهم الأكاديمية.

وخلال المؤتمر - تم تقديم محاضرة تعريفية عن المركز الجامعي للتطوير المهني، وخدماته للطلاب قدمها الدكتور أحمد مندور ، كما قام المهندس بيشوي عادل بإلقاء محاضرة عن معهد ITI ، والدورات التدريبية المتميزة التي يقدمها للطلاب، وعرض المهندس محمد رضا الخضري لأنشطة مركز Creativa والتطورات والجديد في سوق العمل.

بينما قام مسئولو شركة GateIn محمد نصر مدير شركة جيت إن ، وكريم مجدي مدير القطاع الفني، وأحمد سليمان مدير التسويق بتعريف الطلاب بالشركة وأنشطتها، فيما قدم الدكتور أيمن حلمي مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشركة Bedo نبذة عن الشركة وأنشطتها.

وقبل بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قام الدكتور محمد عبد النعيم بافتتاح معرضين- معرض فني للطلاب وآخر للمشغولات اليدوية بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية.

هذا وتم إهداء درع كلية الحاسبات والمعلومات إلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ تقديراً لمجهوداته ودعمه المتواصل للكلية، وتسلمه الدكتور محمد عبد النعيم نيابة عن سيادته، كما تم تقديم درع الكلية إلى الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، مع تقديم درعين للشركات الراعية للمؤتمر.

وفي ختام المؤتمر - تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة، ومنظمي المؤتمر، والإعلان عن المشاريع البحثية والبوسترات الفائزة وتكريم الفائزين.

كما قدمت الشركات الراعية جوائز مالية لأفضل 7 عروض وأفضل 4 بوستر.

يُذكر أنه تم تقييم المشروعات البحثية المقدمة من قبل 8 لجان، تضم نخبة من المتخصصين من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات.