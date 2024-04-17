وفاة شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب دراجة نارية "موتسيكل"، بطريق قرية سيلا بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بطريق سيلا الزراعي بالفيوم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين ، وانتقل إلى موقع الحادث أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف ، وتبينّ مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين ، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية وذلك بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على الدراجه فانقلب في نهر الطريق .

تم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته تولت التحقيق.

حادث سابق

وفى حادث سابق أمس لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق القاهره اسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم عند بوابات دهشور اتجاه محافظة القاعرة ، بسبب السرعة الزائدة، انقلبت السيارة عدة مرات ، مما أسفر عن إصابة 13 شخص ووفاة 8 اشخاص بينهم ثلاث اطفال، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة وخطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 اكتوبر والمتوفين إلى مستشفى طاميه المركزي.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بالحادث والذى أسفر ، عن مصرع كل من بسمله بهاء رجب عبد الفتاح 12 سنه ، و حمزة محمد شوقي 3 سنوات ، مروة حسن رجب 40سنه ، واحمد حسن عبد الفتاح ،25سنه ، و مها ممدوح عبد الرشيد 35سنه ، ومحمد شهدي السيد راشد 60سنه وجميعهم مقيمين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفي طاميه المركزي ، ووفاة احمد عبد الصمد ابراهيم 10سنوات ، نادر سيد محمود علي 35سنه ومقيمين ببني غانم بمحافظة المنيا ، توفي داخل سيارة الإسعاف وتم نقلهم إلي مستشفي 6 اكتوبر

وقد استقبلت مستشفى 6 اكتوبر ، 13 مصابًا في الحادث وهم عبد الصمد ابراهيم عبد الدايم 42 سنه، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وأسماء حسن رجب ، 26 سنة، مصاب بكدمات، وتيسير عبد الصمد ابراهيم ، 13 سنه مصابة بكدمات، وابراهيم عبد الصمد ابراهيم ، مجهول السن، مصاب بكدمات، وملك عبد الصمد ابراهيم مجهولة السن ، مصابه بكدمات وسحجات، ورحمه عبد الصمد ابراهيم ، مجهوله السن ، مصابه باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، بثينة عثمان عبد الغني، 40 سنة، مصابه باشتباه ارتجاج ، وحسن محمود سيد ، 4 سنوات ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ومقيمين جميعا بمحافظة المنيا ، واربع اشخاص مجهولين الاسم والهوية

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.