زراعة 30 ألف فدان من محصول القطن هذا العام

خطة وضعتها وزارة الزراعة والدولة للنهوض بمحصول القطن خلال الفترة الحالية هذه الخطة تعتمد على تحديد أسعار بيع القطن قبل بداية الموسم بفترة كافية، ليشجع المزارعين على زراعة هذا المحصول، بهذه الكلمات صرح مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن.

تحديد أسعار بيع القطن

وأشار “عمارة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن سعر ضمان لتوريد القطن بـ10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة، و12 ألف جنيه لطويل التيلة، مؤكدًا أن ذلك يعطي تنافسية للمحصول مع المحاصيل الصيفية الأخرى ليتخذ الفلاح قرار الزراعة من عدمه وفقًا لهذا السعر الذي تم تحديده من قبل رئيس الوزراء قبل بداية الموسم.

وأوضح أنه جرى إصدار قرار وزاري رقم 88 هذا العام بزراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية في صفات الجودة وقصر العمر، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذا القرار أنه في العام الماضي كانت تزرع الأصناف في محافظة المنوفية فقط، منوهًا بأنه في هذا العام سترزع في المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية.

وشدد على أن العام الماضي كان التوسع في زراعة الأصناف في 85 فدانا فقط بمحافظة السوهاج، ولكن هذا العام سيزرع في المحافظة بأكملها، بجانب أسيوط وقنا والأقصر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن ما جرى زراعته حتى الآن نحو 30 ألف فدان على مستوى الجمهورية، 6000 وجه بحري و24 ألف فدان في وجه بحري.

يذكر أن محطات غربلة التقاوي بكفر الشيخ تقوم بتجهيز الأصناف إكسترا جيزة 96 و سوبر جيزة 94 بدرجات التقاوي الأساس ومعتمد 1 وأنه تم توزيع عدد 300 شيكارة أساس للصنف سوبر جيزة 94 و 6850 شيكارة معتمد 1 علي إدارات التعاون الزراعي بكفر الشيخ الي جانب 250 شيكارة جيزة 94 أساس و 500 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 علي إدارات الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بالإضافة إلي 3300 شيكارة معتمد 1 جيزة 94 علي أراضي المراقبات بالرياض والحامول وسيدي سالم كما تم نقل 7800 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 الي الدقهلية و 660 شيكارة معتمد 1 الي الغربية و 800 شيكارة معتمد1 جيزة 94 الي الشرقية وبإجمالي عام 22910 شيكارة معتمد1 و550 شيكارة أساس جيزة 94 تم نقلها من محطات كفر الشيخ الي جانب نقل بذرة المزارع المعاونة من جميع الأصناف من محلج سخا إلي كل المزارع المعاونة.