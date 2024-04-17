رئيس المجلس الإقتصادي بغرف الإسماعيلية تمكين المرأة إقتصاديًا علي رأس أولوياتنا

قالت امال محمود رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية أن تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي علي رأس الأولويات.

وأضافت في تصريحات صحفية صباح اليوم الاربعاء أنه جاري التنسيق مع اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بعقد لقاء دوري وبصفة منتظمة مع رائدات الأعمال لبحث إمكانية تفعيل خطة الدولة المصرية للارتقاء بمستوي المرأة علي مستوي المحافظات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأوضحت امال محمود أن برنامج

التمكين الاقتصادي للمرأة هو عملية يمكن للمرأة بموجبها زيادة قدرتها وضبطها للموارد الاقتصادية والمالية الأساسية؛ كرأس المال، والأجور، والأملاك العينية، ممّا يساعد في انتقالها من موقع اقتصادي أدنى في المجتمع إلى قوة اقتصاديَّة أعلى، ويمنحها استقلالية مادية في الدرجة الأولى.

واكدت رئيس سيدات الأعمال أن التَّمكين الاقتصادي للمرأة لا يؤثر على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، وغير ذلك من المجالات.

التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة.