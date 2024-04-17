عبدالله المغازي: الأفضل عقد انتخابات المحليات بنهاية 2024 (فيديو)

أكد عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك متغيرات سياسية واقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي، وهذه المتغيرات لها تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال لقائه مع فاتن عبد المعبود وعبيدة أمير مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الملفات على طاولة الحوار الوطني، موضحًا أن الحوار الوطني عبارة عن مائدة تجمع كل أطياف المجتمع.

التوصل لإتفاق لانتخابات المحليات

وتابع المغازي: من أهم توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها للرئيس السيسي، التوصل لإتفاق لانتخابات المحليات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تعقد انتخابات المحليات في نهاية العام الحالي.

المرحلة الأولى للحوار الوطني ناقشت ملف التفرغ لأعضاء مجلس النواب

وأوضح أن المرحلة الأولى للحوار الوطني ناقشت ملف التفرغ لأعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن التفرغ لأعضاء مجلس النواب أمر دستوري، ولا يجوز الجمع بين عضوية النواب وعمله الذي يمارسه خارج قبعة البرلمان.

وأكمل: المحور الاقتصادي من أهم الملفات على مائدة الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة تركز حاليا على قطاع الصناعة والاستثمار للتخطي الأزمة الحالية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الرئيس السيسي أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني لسيادته، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها سيادته حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيراً إلى كلمة الرئيس، التى أكد خلالها موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن مصر لن تتواني عن بذل أقصي الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات، والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024.

ويأتي ذلك نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.