تنفيذ صالة الألعاب الرياضية الدولية بجامعة سوهاج الجديدة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد ستمثل إضافة قوية لأى حدث رياضي يقام علي ارض محافظة سوهاج وملتقي للبطولات المحلية والدولية، كونها تضم مجموعة من الإنشاءات الرياضية المنفذة وفقاً لأحدث المعايير الدولية التى تتطلبها الاتحادات المصرية لإقامة البطولات الكبرى.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة الدورية للمشروع، لسرعة انتهاء العمل وتسليمه، يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة و المهندس محمد لطفي المدير التنفيذي للمشروع واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي وعدد من مهندسي المشروع.

وأوضح النعماني أن افتتاح مثل هذه الصالة الدولية ذات المواصفات العالمية علي أرض الجامعة يمهد الطريق لدعم وتعزيز الرياضة وصقل العديد من المواهب العاشقة لها بشكل عام، مضيفاً انه روعى أن يتم التنفيذ على أحدث ما وصلت إليه الصالات الرياضية المغطاة فى العالم، بما فيها من تجهيزات حديثة، ووسائل تأمين للجمهور، واستغلال لمساحات الفضاء، ووصول الجمهور للمدرجات، وتدخل سيارت الإسعاف وانتظار السيارت، وغرف استراحات اللاعبين، والبث الإذاعى والتلفزيونى ومنصة كبار الزوار وغيرها .

واكد رئيس الجامعة علي انه حال تشغيل المشروع والذي من المقرر تسليمها بدايه العام الجديد سيضيف للجامعة وللمحافظة بوجه عام ميزة أخرى، وهى القدرة على استقبال السياحة الرياضية متمثلة فى فرق رياضية وجمهور وتنظيم بطولات رياضية محلية وعربية وعالمية، إضافة إلى أنه متنفس للأسر، ومكان للبطولات الرياضية داخل المحافظة، واستضافة لقاءات الجمهور مع المسئولين والمؤتمرات الشعبية وغيرها.