شمال سيناء تستقبل 142 جريحًا ومريضًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة

استقبلت محافظة شمال سيناء، اليوم، عدد 41 جريحًا ومريضًا و101 مرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأفاد مصدر طبي مسؤول في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إنه تم استقبال عدد 28جريحًا ومريضًا و13 شخصا من مرضي الأورام من مستشفيات ناصر والأقصى والاوروبي والنجار والصداقة التركي للعلاج في مستشفيات العريش العام والقناطر الخيرية وبنها التعليمي والهلال بشبين الكوم ومجمع طنطا الطبي والتامين بكفر الشيخ والسلام التخصصي وصيدناوي ومبرة مصر القديمة وكرموز بالإسكندرية وجامعة الفيوم وسندوب بالمنصورة وجامعة الزقازيق بجانب 101 مرافقًا لهم.



كما أشار المصدر إلى استقبال 389 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال عدد 26 شخصا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و104 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.

ولفت إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريًا من العالقين بالقطاع.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء لإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحي والمصابين والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية والطلاب، بجانب دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع.