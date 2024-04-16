الصادرات المصرية في ارتفاع.. فيديو

أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أهم القطاعات التي شهدت نموًا في الصادرات هو قطاع مواد البناء خاصة في الربع الأول من العام الجاري 2024، موضحًا أن زيادة الصادرات في قطاع مواد البناء ارتفع بنسبة 4.4 فيما زاد قطاع المواد الغذائية بنسبة 3.9.

وأشار "النجار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على فضائية الحياة، إلى أن الحاصلات الزراعية زادت صادراتها بنسبة 16%، مؤكدًا أن قطاع الجلود والأحذية بدأ في التصاعد من ناحية الصادرات خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن هذا يدل على جودة المنتج المصري.

وأوضح أن استقرار سعر الدولار أسهم في زيادة الصادرات، ومن المحتمل أن تزيد بشكل أكبر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الحالي، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لم تتأثر بزيادة الصادرات، خاصة في المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الموالح من أكبر السلع التي تم تصديرها، بسبب أنها أجود الأنواع في العالم.

ويُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، و سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.

و أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية،: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".