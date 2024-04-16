ضبط طن وربع أسماك فاسدة بالغربية



قامت لجان من أطباء مديرية الطب البيطري بالغربية ومركز كفر الزيات، مركز المحلة الكبري ، مركز سمنود بالمرور علي مصانع الرنجه.

واسفرت جهود الحملات عن تحرير عدد ٤ محاضر بإجمالي ٥٢٦ كجم أسماك مدخنه " رنجة " غير صالحة للإستهلاك الآدمي

١طن وربع ( ١٢٥٠ كجم) أسماك مدخنه رنجه مشتبه في صلاحيتها.

وقد تم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وتحرير المحضر لحين العرض علي النيابه العامة المختصه وصدور قرارها.

وكانت مديرية الطب البيطرى بالغربية قد ضبطت قبل ايام نصف طن رنجة فى مصنع غير مرخص بكفر الزيات

واكد الدكتور عادل استمرار الحملات المكثفة لضمان عدم تسرب اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي حتى احتفالات اعياد الربيع وشم النسيم