قافلة طبية مجانية بقرية خالد بن الوليد بالاسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية ضمت ٩ عيادات طبية مختلفة ، بوحدة قرية خالد بن الوليد لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ضمت ٩ عيادات

وأكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة أن القافلة ضمت ٩ عيادات متخصصة وشارك بها ٥٥ عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الكشف الطبي على ١٤٤٧ مريضا

وأشارت ندا أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٤٤٧ مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٥ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء ٤١٨ تحليلا

جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء ٤١٨ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و١٢٥ تحليلاً بمعمل الطفيليات و٦ أشعات سينية، علاوة على فحص ١٩١ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٥٣٢ مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

استكمالاً لمتابعة فرق عمل مديرية الشئون الصحية

و في سياق متصل ، واستكمالاً لمتابعة فرق عمل مديرية الشئون الصحية خلال فترة عيد الفطر المبارك ، صرحت الدكتورة رانيا ابو الخير مدير ادارة الثقافة الصحية أنه طبقاً للخطة الموضوعة لنشر رسائل التوعية للمواطنين عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض ومبادرات الصحة العامة ١٠٠ مليون صحة وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة و الرد على استفسارات المواطنين، فقد انتشرت فرق الثقافة الصحية بجميع الوحدات الصحية و كذلك ببعض الأماكن العامة ، المتنزهات والحدائق (المنتزة و النزهة) ، المناطق الاثرية (قلعة قايتباى) أماكن التجمعات (محطة سيدي جابر) ، النوادي الرياضية (نادي الاتحاد- نادي الاوليمبي ) . جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تشهد حالة من النشاط في تسيير القوافل الطبية ، بجميع المناطق الصيفيه و الصحراوية شرق و غرب المحافظة .