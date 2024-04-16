إستمرار أعمال توريد القمح بالمنيا

تواصل الجمعيات التعاونية وجمعيات الإصلاح الزراعي ، وشون وصوامع تخزين الأقماح ، في استقبال توريد محصول القمح من مزارعي محافظة المنيا ، مع تسهيلات ديوان عام محافظة المنيا والتموين في استقبال الأقماح بإعتباره محصول استراتيجي .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محافظ المنيا ، اجتماع اللجنة العليا للقمح ، لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.

أشار المحافظ ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد ، والتأكيد على توفير اوجه الدعم اللموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة ، من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان ، لافتا ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي ، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة ، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح ، لما يمثله من أمن قومى بإعتباره المحصول الاستراتيجى الأهم فى مصر.

وجه المحافظ مديرية التموين ، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون ، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين ، وتقليل وقت الإنتظار ، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، موجها ، الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا، لتحفيزهم والتيسير عليهم ، لافتا ، إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.

واستعرض المحافظ ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة ، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا ، الى أن المحافظة لديها ، 42 موقعا تخزينيا لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، مشدداً ، على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة ، والمتابعة الدورية والمستمرة ، لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح ، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الامر.