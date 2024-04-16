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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستمرار أعمال توريد القمح بالمنيا

شون المنيا
شون المنيا

تواصل الجمعيات التعاونية وجمعيات الإصلاح الزراعي ، وشون وصوامع تخزين الأقماح ، في استقبال توريد محصول القمح من مزارعي محافظة المنيا ، مع تسهيلات ديوان عام محافظة المنيا والتموين في استقبال الأقماح بإعتباره محصول استراتيجي .

 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محافظ المنيا ، اجتماع اللجنة العليا للقمح ، لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.

 

أشار المحافظ ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد ، والتأكيد على توفير اوجه الدعم اللموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة ، من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان ، لافتا ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي ، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية  ، والوسائل التكنولوجية الحديثة ، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح ، لما يمثله من أمن قومى بإعتباره المحصول الاستراتيجى الأهم فى مصر.

 

وجه المحافظ مديرية التموين ، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون ، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين ، وتقليل وقت الإنتظار ، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، موجها ، الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا،  لتحفيزهم والتيسير عليهم ، لافتا ،  إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.

 

واستعرض المحافظ  ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة ، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا ، الى أن المحافظة لديها ،  42 موقعا تخزينيا لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، مشدداً ، على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة ، والمتابعة الدورية والمستمرة ، لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح ، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الامر.

الجريدة الورقية