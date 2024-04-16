وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حريق مول تجاري بأسوان

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان "مول فيلة"، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات.

هذا وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان السيد اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 65 محل و2 شقة ، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح .

دعم المتضررين

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المتضررين وصرف المساعدات.

وتلقي مدير أمن أسوان إخطار يفيد باندلاع حريق بالسوق أسوان وبالتحديد بمعرض فيله للملابس باسوان .

و تحركت سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق الذي استمر أكثر من ساعتين ، ممتد لعقار بجانبه ليلتهب شقه مجاورة للمعرض. التحقيق بالواقعه والوقوف عن أسباب ملابسات الحريق.

وتابع أشرف عطية محافظ أسوان بالتواصل مع غرفة العمليات لحظة بلحظة تطورات الحريق والمصابين داخل مستشفي الجامعي باسوان.