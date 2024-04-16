ضبط قضايا اتجارعملة بقيمة 23 مليون جنيه

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 23 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط ميكانيكي لاتهامه بالتحرش بالطالبات داخل مبنى عيادات جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تجرد من ملابسه أمامهن وخلع بنطاله.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتحرش أحد الأشخاص بالطالبات داخل جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين تحرش ميكانيكي بالطالبات خلال تواجده داخل مبنى عيادات الجامعة، وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل، بمنشاة القناطر بالجيزة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدَا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب بسبب مشاجرة بينهم، لمحكمة الجنايات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بورود بلاغا من أحد المستشفيات بوصول عاطل مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين من إجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم وبحوزة مالك الدراجة سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه باستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته وفروا هاربين مستقلين الدراجة النارية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله، وعقب إنتهاء التحقيقات أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات.