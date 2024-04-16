محافظ سوهاج يفتتح المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم| صور

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج بميدان الري، بعد الإنتهاء من إنشائه على مساحة 900 متر، وبتكلفة 17 مليون جنيه، بحضور النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب أعضاء مجلس النواب، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك في إطار إحتفالات عيد سوهاج القومي .

وتفقد محافظ الإقليم مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المبنى والأقسام المختلفة به، حيث تم إنشاؤه بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ومديرية الاسكان، ويتكون المبنى من 6 أدوار وبدروم، ويضم الدور الأرضي " المسجد، تصالحات، معاونين، الأمن، السوتش، شئون إدارية، مركز تكنولوجي، الأرشيف"، والدور الأول علوي يضم " مكتب رئيس المركز، السكرتارية، الشئون القانونية، نواب رئيس المركز، سكرتارية الوحدة، مشروعك، مدير الشئون الإدارية، علاقات عامة، قاعة اجتماعات"، بينما يضم الدور الثاني علوي " رخص المباني، مخالفات المباني، مدير الإدارة الهندسية، تخطيط ومتابعة، مدير التفتيش، إدارة المتابعة، مركز المعلومات، البيئة، المشروعات، المهندسين، الفنيين، قاعة تدريب " .

ويضم الدور الثالث علوي "شطب ومراجعة، شئون مالية، مدير الحسابات، مراقبة مالية، دفع إلكتروني، ماهيات، إدارة التعاقدات العامة، مدير الموارد البشرية، جزاءات ومعاشات، خدمة مواطنين، موارد بشرية"، ويتكون الدور الرابع علوي من " الأملاك، المتغيرات المكانية، وحدة تكافؤ الفرص، الأزمات، المواليد، رخص المحلات، إدارة المجالس والمؤتمرات، وحدة تقارير الجهاز المركزي، المواقف، الطرق، الإيرادات والإسكان "، فيما يشمل الدور الخامس علوي " غرف الحفظ"، والسادس علوى " استراحة " .

وأشاد اللواء طارق الفقي، بمستوى إنشاءات وتشطيبات المبنى والجودة في التنفيذ، مؤكدا على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبنى، واستغلال المبنى وتجهيزاته الاستغلال الأمثل في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وفي سياق متصل افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي "مجمع المواقف الجديد" بنطاق حي غرب سوهاج، على مساحة 8000 متر مسطح، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، واللواء تامر الغرباوي قائد مرور سوهاج، وهبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وذلك في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي، وتحت رعاية السيد اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

وتفقد محافظ سوهاج مكونات المشروع التي شملت " إنشاء مجمع مواقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بالإضافة إلى مسجد، وكافيتريا، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن "، مشيدا بالمشروع وجودة التنفيذ والذى يتماشى مع توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية الحفاظ على ما تحقق من انجاز، موجها مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات أولا بأول .

وأكد اللواء طارق الفقي على أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، موجها بتشكيل لجنة من المرور، والمواقف، والإسكان، والوحدة المحلية لوضع تصور واضح ودائم لنقل المواقف التي تأتى بالقرب من الكتل السكانية إلى الموقف الجديد أعلى المفيض.