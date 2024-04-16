بسبب توصيلات عشوائية.. إندلاع حريق في 4 أحواش بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران إلى 3 أحواش مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق في 4 أحواش بدائرة المركز دون حدوث إصابات .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك "عبد النظير . م . ا" 55 سنة عامل وأمتد ل" 3 " أحوش مجاورة علي مساحة " 25 " متر تقريباً ملك كل من "حربية . ف . ا . م" 45 سنة ربة منزل و"عدلي . ع . ش" 42 سنة عامل وشقيقه "شرقاوي . ع . ش" 43 سنة عامل يقيمون بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .

لم ينتج عــن الحريق ثمة إصابات وانحصرت التلفيات في كمية من البوص وبسؤال مالكي الأحواش قرروا بمضمون ما سبق ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، المتهم "ع . م . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة سرقة المجني عليه "م . ع . ا" عامل، بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بلاغا من المجني عليه يفيد أنه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا فوجئ بالمتهم يقوم بتهديده وإشهار سلاح أبيض مطواة قرن غزال فى وجهه واستولى منه على متعلقاته الشخصية والمنقولات الخاصة به الإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض بعد أن قام بالتعدى عليه وشل حركته وبث الرعب فى قلبه.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .