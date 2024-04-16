باير ليفركوزن يحطم الأرقام القياسية بعد تحقيق الدوري الألماني

توج باير ليفركوزن بطلاً للدوري الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، ليكون النادي الـ 30 الذي يحقق لقب البوندسليجا.

وفاز ليفركوزن على فيردر بريمن بنتيجة 5-0، في الجولة الـ 29، مساء الأحد ليحصد اللقب التاريخي قبل 5 مباريات انتهاء الدوري.

وبقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة، متقدمًا بـ 16 نقطة على بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني وشتوتجارت صاحب المركز الثالث (63 نقطة).

في السطور التالية أهم الأرقام التاريخية من موسم التتويج التاريخي لباير ليفركوزن.

كسر احتكار بايرن ميونخ

حطمت كتيبة تشابي ألونسو احتكار بايرن ميونخ، للقب الدوري الألماني منذ موسم 2012-2013، لينهي رقمه القياسي في التتويج باللقب في 11 موسمًا متتاليًا.

ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البوندسليجا برصيد 32 لقبًا وسيطر على المسابقة في 11 مناسبة سابقة، ليكون صاحب الرقم التاريخي كأكثر الأندية حصدا للقب في مواسم متتالية.

سجل خالي من الهزائم في الموسم

أصبح باير ليفركوزن أول فريق يحقق 29 مباراة، دون هزيمة في البوندسليجا منذ بداية الموسم، محققًا رقمًا قياسيًا بـ 25 انتصار و4 تعادلات، ليتخطى المدرب الإسباني عندما خاض 28 مباراة دون هزيمة مع ميونخ.

ويتطلع ليفركوزن إلى الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، في مبارياته الـ 5 المتبقية في الدوري هذا الموسم، وتحقيق سلسلة من المباريات دون هزيمة، وهو أمر لم يحققه بايرن حامل اللقب من قبل.

43 مباراة بلا هزيمة

لم يتلقى باير ليفركوزن أي هزيمة في 43 مباراة متتالية، في مختلف المسابقات على مدار الموسم الحالي.

ليعادل رجال المدرب تشابي ألونسو، الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دون هزيمة في أي مسابقة في الدوريات الأوروبية، بـ القرن الحادي والعشرين، والذي حققه فريق يوفنتوس الإيطالي في موسم 2011-2012.

اللقب الثالث

حقق ليفركوزن ثالث ألقابه الرسمية في تاريخ النادي، بعد كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1988 وكأس ألمانيا في عام 1993.

ويستعد الفريق للمزيد من المجد المحلي، عندما يواجه كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو.

واقترب أيضًا من التتويج بثلاثية تاريخية، حيث أصبح قريب من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على وست هام 2-0 في ذهاب ربع النهائي.